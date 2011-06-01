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ХРОНИКА, ВСТРЕЧИ, АКЦИИ

12.07.2011

ТРАГЕДИЯ 10 ИЮЛЯ

В помещении Генерального консульства России в Оше открыта книга соболезнований.
5.07.2011

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МККК

Генеральный консул России в Оше С.Барсуков встретился с главой суб-делегации Международного комитета красного креста в г.Ош Бруно Ускинэ.
30.06.2011

ПОМОЩЬ ПО ЛИНИИИ МЧС РОССИИ

МЧС России продолжает работу по оказанию Киргизии гуманитарного содействия в восстановлении жилищной инфраструктуры городов Ош и Джалал-Абад.
30.06.2011

ЗАЯВЛЕНИЕ РОСС

Русский объединительный союз соотечественников направил письмо на имя Президента Кыргызской Республики Р.Отунбаевой с просьбой не допустить переименования бульвара Молодой Гвардии и Кыргызского аграрного университета имени Скрябина.

26.06.2011

ПРАЗДНОВАНИЕ САБАНТУЯ НА ЮГЕ КИРГИЗИИ

26 июня в ошском парке имени Токтогула прошло празднование татарского народного праздника «Сабантуй», организованного татаро-башкирским национально-культурным Центром «Илькаем» при поддержке Генерального консульства России в Оше.
24.06.2011

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ПУШКИНСКОЕ ЛЕТО" В КАЗАХСТАНЕ

Команда учащихся ошской школы-гимназии им.Кирова при поддержке Генерального консульства России в Оше приняла участие в международном фестивале "Пушкинское лето", организованном Посольством Россиийской Федерации в Республике Казахстан.

23.06.2011

СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Мэр г.Ош Мелисбек Мырзакматов выразил соболезнования в связи с произошедшей в России авиакатастрофой.
15.06.2011

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА "ДЕЛЬФИН" В г.ОШ

Генеральное консульство России в Оше в партнерстве с USAID и Госдирекцией по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад планируют восстановить центральный Детско-юношеский клуб физической подготовки «Дельфин» в городе Ош.

10.06.2011

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА "СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ" В ОШЕ

10 июня в городе Ош на центральной площади прошла церемония открытия памятника «Слёзы матерей», установленного в память о погибших в трагических «июньских событиях» 2010г.

8.06.2011

ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОСИИ

8 июня Генеральное консульство России в Оше провело торжественный прием, посвященный государственному празднику – Дню России.
1.06.2011

ФЕСТИВАЛЬ "КРАСКИ ДРУЖБЫ" В УЗГЕНЕ

1 июня в международный День защиты детей в школе №1 им.Салижана Шарипова в г.Узген состоялось мероприятие «Краски дружбы», организованное общественным фондом «Узгенские славяне» при поддержке Генерального консульства России в Оше.
1.06.2011

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

1 июня в городе Ош прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей.
29.05.2011

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

29 мая в Оше открылся реабилитационный центр «Диалог», созданный в целях оказания психологической помощи пострадавшим во время "июньских событий".
27.05.2011

ФЕСТИВАЛЬ "СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ" В ДЖАЛАЛ-АБАДЕ

28 мая в г.Джалал-Абад прошёл заключительный этап традиционного Международного фестиваля «Славянской письменности и культуры», организованного ассоциацией «Славянская диаспора» при поддержке Генерального консульства России в Оше.

ОФИЦИАЛЬНО

О проведении Дня русского языка за рубежом

21 февраля 2011 года вышло поручение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева о проведении ежегодно 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина, единого Дня русского языка как масштабной культурно-гуманитарной акции в России и за рубежом.
В Оше состоялся международный инвестиционный форум

14 мая с.г. в Оше в рамках объявленного губернатором Ошской области в январе 2011г. «Года инвестиций и развития производства» состоялся южный региональный инвестиционный форум
Поздравление Дуайена дипломатического корпуса, Посла России В.С.Власова с Днем Победы

Чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Киргизской Республике поздравил киргизстанцев с Днем Победы.
О приеме в МИД России по случаю Православной Пасхи

28 апреля в Большом Особняке МИД России состоялся прием от имени Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по случаю Православной Пасхи.
В Оше прошла конференция «Трудовая миграция из Киргизстана в Российскую Федерацию: состояние, проблемы, перспективы»,

29 мая в южной столице Киргизии состоялась конференция «Трудовая миграция из Киргизстана в Российскую Федерацию: состояние, проблемы, перспективы», посвященная вопросам киргизско-российского сотрудничество в сфере миграции.

Об официальном визите Министра иностранных дел Киргизии Р.А.Казакбаева в Москву

28 марта состоялся официальный визит Министра иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаева в Российскую Федерацию.
О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с Президентом Киргизии Р.И.Отунбаевой

23 марта статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин был принят Президентом Киргизской Республики Р.И.Отунбаевой.
Встреча Президента России Д.А.Медведева с руководством Федерального Собрания Российской Федерации

17 января 2011 состоялась встреча Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с руководством Федерального Собрания Российской Федерации.

К итогам деятельности российской дипломатии в 2010 году

Выступление и ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2010 году.
Поздравление Посла России - дуайена дипкорпуса В.С.Власова с Новым годом

Новогоднее поздравление чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Киргизской Республике В.С.Власова с Новым Годом.

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