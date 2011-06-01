ХРОНИКА, ВСТРЕЧИ, АКЦИИ 12.07.2011 ТРАГЕДИЯ 10 ИЮЛЯ В помещении Генерального консульства России в Оше открыта книга соболезнований. Подробнее... 5.07.2011 ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ МККК Генеральный консул России в Оше С.Барсуков встретился с главой суб-делегации Международного комитета красного креста в г.Ош Бруно Ускинэ. Подробнее... 30.06.2011 ПОМОЩЬ ПО ЛИНИИИ МЧС РОССИИ МЧС России продолжает работу по оказанию Киргизии гуманитарного содействия в восстановлении жилищной инфраструктуры городов Ош и Джалал-Абад. Подробнее... 30.06.2011 ЗАЯВЛЕНИЕ РОСС Русский объединительный союз соотечественников направил письмо на имя Президента Кыргызской Республики Р.Отунбаевой с просьбой не допустить переименования бульвара Молодой Гвардии и Кыргызского аграрного университета имени Скрябина. Подробнее... 26.06.2011 ПРАЗДНОВАНИЕ САБАНТУЯ НА ЮГЕ КИРГИЗИИ 26 июня в ошском парке имени Токтогула прошло празднование татарского народного праздника «Сабантуй», организованного татаро-башкирским национально-культурным Центром «Илькаем» при поддержке Генерального консульства России в Оше. Подробнее... 24.06.2011 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "ПУШКИНСКОЕ ЛЕТО" В КАЗАХСТАНЕ Команда учащихся ошской школы-гимназии им.Кирова при поддержке Генерального консульства России в Оше приняла участие в международном фестивале "Пушкинское лето", организованном Посольством Россиийской Федерации в Республике Казахстан. Подробнее... 23.06.2011 СЛОВА СОБОЛЕЗНОВАНИЯ Мэр г.Ош Мелисбек Мырзакматов выразил соболезнования в связи с произошедшей в России авиакатастрофой. Подробнее... 15.06.2011 ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА "ДЕЛЬФИН" В г.ОШ Генеральное консульство России в Оше в партнерстве с USAID и Госдирекцией по восстановлению и развитию городов Ош и Джалал-Абад планируют восстановить центральный Детско-юношеский клуб физической подготовки «Дельфин» в городе Ош. Подробнее... 10.06.2011 ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА "СЛЕЗЫ МАТЕРЕЙ" В ОШЕ 10 июня в городе Ош на центральной площади прошла церемония открытия памятника «Слёзы матерей», установленного в память о погибших в трагических «июньских событиях» 2010г. Подробнее... 8.06.2011 ПРИЕМ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ РОСИИ 8 июня Генеральное консульство России в Оше провело торжественный прием, посвященный государственному празднику – Дню России. Подробнее... 1.06.2011 ФЕСТИВАЛЬ "КРАСКИ ДРУЖБЫ" В УЗГЕНЕ 1 июня в международный День защиты детей в школе №1 им.Салижана Шарипова в г.Узген состоялось мероприятие «Краски дружбы», организованное общественным фондом «Узгенские славяне» при поддержке Генерального консульства России в Оше. Подробнее... 1.06.2011 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 1 июня в городе Ош прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Подробнее... 29.05.2011 ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 29 мая в Оше открылся реабилитационный центр «Диалог», созданный в целях оказания психологической помощи пострадавшим во время "июньских событий". Подробнее... 27.05.2011 ФЕСТИВАЛЬ "СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ" В ДЖАЛАЛ-АБАДЕ 28 мая в г.Джалал-Абад прошёл заключительный этап традиционного Международного фестиваля «Славянской письменности и культуры», организованного ассоциацией «Славянская диаспора» при поддержке Генерального консульства России в Оше. Подробнее...

ОФИЦИАЛЬНО О проведении Дня русского языка за рубежом 21 февраля 2011 года вышло поручение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева о проведении ежегодно 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина, единого Дня русского языка как масштабной культурно-гуманитарной акции в России и за рубежом. Подробнее... В Оше состоялся международный инвестиционный форум 14 мая с.г. в Оше в рамках объявленного губернатором Ошской области в январе 2011г. «Года инвестиций и развития производства» состоялся южный региональный инвестиционный форум Подробнее... Поздравление Дуайена дипломатического корпуса, Посла России В.С.Власова с Днем Победы Чрезвычайный и полномочный Посол Российской Федерации в Киргизской Республике поздравил киргизстанцев с Днем Победы.

Подробнее... О приеме в МИД России по случаю Православной Пасхи 28 апреля в Большом Особняке МИД России состоялся прием от имени Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова по случаю Православной Пасхи. Подробнее... В Оше прошла конференция «Трудовая миграция из Киргизстана в Российскую Федерацию: состояние, проблемы, перспективы», 29 мая в южной столице Киргизии состоялась конференция «Трудовая миграция из Киргизстана в Российскую Федерацию: состояние, проблемы, перспективы», посвященная вопросам киргизско-российского сотрудничество в сфере миграции.

Подробнее... Об официальном визите Министра иностранных дел Киргизии Р.А.Казакбаева в Москву 28 марта состоялся официальный визит Министра иностранных дел Киргизской Республики Р.А.Казакбаева в Российскую Федерацию. Подробнее... О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина с Президентом Киргизии Р.И.Отунбаевой 23 марта статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Г.Б.Карасин был принят Президентом Киргизской Республики Р.И.Отунбаевой. Подробнее... Встреча Президента России Д.А.Медведева с руководством Федерального Собрания Российской Федерации 17 января 2011 состоялась встреча Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева с руководством Федерального Собрания Российской Федерации. Подробнее... К итогам деятельности российской дипломатии в 2010 году Выступление и ответы Министра иностранных дел России С.В.Лаврова на вопросы СМИ на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2010 году. Подробнее... Поздравление Посла России - дуайена дипкорпуса В.С.Власова с Новым годом Новогоднее поздравление чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Киргизской Республике В.С.Власова с Новым Годом. Подробнее... При использовании материалов ссылка на "Дипкурьер" ОБЯЗАТЕЛЬНА Данный сайт находится под защитой закона РФ "Об авторских правах".

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